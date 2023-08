Noceto, si “riforniva” gratis di ortaggi nei campi di un’azienda agricola anche con minacce alla titolare: denunciato

Aveva preso l’abitudine di rifornirsi di ortaggi e verdure, andandole a raccogliere, rigorosamente gratis e senza autorizzazione, nei terreni coltivati di un’azienda agricola di Noceto, prelevandone quantitativi tali che hanno richiamato, sin da luglio scorso, l’attenzione dei titolari che decidevano anche di rivolgersi ad un istituto di vigilanza privata, ma senza riuscire a risolvere il problema.

Stanca della situazione, del danno anche economico subito, stimato in circa 6000 euro di prodotti rubati tra luglio ed agosto e di vedere il proprio lavoro andare perso, una dei titolari decideva di appostarsi nei pressi dei campi per sorprendere i responsabili. Proprio bel corso di uno di questi appostamenti la donna si imbatteva in un uomo anziano che, posteggiata la propria autovettura, scendeva con al seguito dei secchi che adoperava per riporre cipolle e pomodori. La donna intimava di abbandonare la refurtiva ma l’uomo, incurante, proseguiva nell’indebita raccolta per poi caricare il tutto in auto dandosi alla fuga.

Qualche tempo dopo la situazione si ripeteva, lo stesso uomo veniva sorpreso nuovamente a raccogliere gli ortaggi e questa volta la titolare lo avvisava che avrebbe fatto intervenire i carabinieri se non avesse lasciato la refurtiva. L’uomo diventava aggressivo e, dopo aver caricato il secchio con gli ortaggi afferrava la donna per i polsi spingendola in terra minacciandola di non avvisare i carabinieri. Dopo essersi fatta medicare al pronto soccorso, si rivolgeva ai carabinieri di Noceto, fornendo la descrizione dell’aggressore, la targa parziale ed il modello dell’auto. I militari hanno individuato il presunto responsabile in un 77enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, che veniva poi riconosciuto nelle foto mostrate dai militari. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato continuato e rapina impropria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma