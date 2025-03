Noceto, vandalismi con gravi danni in un bar: 19enne denunciato

Preso di mira un bar di Noceto, il presunto vandalo avrebbe dato fuoco alle tende parasole e imbrattato con vernice spray muri, finestre e tavoli arrecando ingenti danni. Ma il mattino dopo non ha resistito, è tornato al bar e ha fatto colazione pagando con la carta, finendo dritto sotto la lente dei Carabinieri che durante le indagini lo hanno individuato e denunciato.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Noceto, a conclusione di una rapida attività d’indagine, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 19enne italiano che, a all’esito degli accertamenti e verifiche svolte, è ritenuto il presunto responsabile di danneggiamento.

Alcune settimane fa, il proprietario di un bar di Noceto, recandosi di prima mattina presso la sua attività per le consuete operazioni di apertura, ha amaramente constatato che, durante la notte, ignoti avevano danneggiato il locale.

Già al suo arrivo, l’esercente aveva percepito un acre odore di fumo, senza inizialmente capire da dove provenisse, finché non si è reso conto della devastazione che gli si è presentata davanti. Le tende da sole poste davanti alla vetrata erano state parzialmente bruciate, i muri, le finestre ed i tavolini erano stati imbrattati con vernice spray ed erano state scritte parole e simboli offensivi. Inoltre, la porta d’accesso a un locale attiguo era stata forzata ed all’interno era stato danneggiato un trattorino tosaerba che si trovava lì ricoverato in attesa della bella stagione.

Dopo aver fatto la conta dei danni, la vittima si è rivolta ai Carabinieri di Noceto, dove ha sporto denuncia allegando anche la copia delle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza presente nell’attività.

I Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini e grazie all’attenta analisi dei filmati forniti, hanno documentato le azioni di un uomo, riuscendo ad acquisire alcuni fotogrammi chiave che hanno permesso di cristallizzarne i tratti somatici e l’abbigliamento indossato.

L’attività di disamina dei filmati non si è limitata al solo momento di consumazione delle condotte criminose, ma si è estesa a diverse ore antecedenti e successive agli eventi dolosi. Proprio in questa circostanza, i militari hanno individuato un giovane che faceva colazione la mattina dopo il fatto e che corrispondeva perfettamente, sia per gli indumenti indossati che per i tratti somatici, alla persona ripresa nei filmati. Inoltre, hanno notato che lo stesso aveva pagato la colazione con un metodo di pagamento elettronico, lasciando di fatto una traccia digitale indelebile.

I successivi riscontri investigativi, acquisiti grazie alla collaborazione degli istituti di credito interessati alla transazione digitale di pagamento, hanno permesso di risalire all’intestatario del rapporto di pagamento, che è stato identificato in un 19enne italiano residente fuori provincia. Grazie alla comparazione delle immagini, il giovane è stato riconosciuto come presunto responsabile del danneggiamento del bar e, acquisiti tutti i necessari riscontri probatori, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

È obbligo rilevare che l’odierna indagata è allo stato solamente indiziata di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma