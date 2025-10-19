Noceto, viola l’obbligo di firma e divieto di dimora, poi le misure cautelari: arrestato in carcere

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Noceto hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Parma.

L’attività di polizia, frutto di accurate indagini e di un costante monitoraggio del territorio da parte dei militari dell’Arma, ha avuto come obiettivo un 39enne italiano, già noto alle forze dell’ordine per la commissione di recenti reati contro il patrimonio e la persona.

Il provvedimento restrittivo ha rappresentato l’epilogo di una rapida e reiterata escalation di violazioni a due differenti misure cautelari recentemente inflitte al 39enne.

Secondo la ricostruzione degli eventi operata dai Carabinieri, il 18 agosto u.s. l’uomo è stato arrestato poiché coinvolto in una rapina nel centro di Parma. In particolare, dopo essersi impossessato di merce sottraendola da un negozio, aveva usato violenza nei confronti di un cittadino intervenuto per fermarlo durante la fuga.

In quell’occasione, al termine dell’udienza di convalida del suo arresto, il giudice lo aveva sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma nella caserma dei Carabinieri di Noceto, dove avrebbe dovuto presentarsi con regolarità.

Dopo alcuni giorni, però, il 39enne si è volontariamente sottratto ai doveri derivanti dalla misura, portando i Carabinieri di Noceto a comunicare le sue costanti inadempienze all’Autorità Giudiziaria.

Ricevute le puntuali segnalazioni dei militari, nella prima decade di ottobre il G.I.P. del Tribunale di Parma ha inasprito la misura dell’obbligo di firma con quella del “divieto di dimora a Parma e nella provincia”.

Nonostante il divieto imposto, i controlli costantemente effettuati dai Carabinieri hanno dimostrato come il 39enne abbia nuovamente violato la misura cautelare, venendo sorpreso dalle pattuglie dell’Arma durante i servizi esterni.

Le nuove e reiterate violazioni della misura cautelare, puntualmente segnalate alla magistratura dai Carabinieri della Stazione di Noceto, hanno portato ancora una volta il G.I.P. a valutare negativamente il comportamento del 39enne, disponendo l’aggravamento della sua posizione e ordinandone la custodia cautelare in carcere.

Ricevuta l’ordinanza emessa dall’Autorità Giudiziaria, i Carabinieri hanno immediatamente organizzato un servizio mirato per localizzare il destinatario della misura.

Grazie ai servizi di pattuglia effettuati in prossimità delle aree solitamente frequentate dall’uomo, nella mattinata del 18 ottobre i militari della Stazione di Noceto lo hanno rintracciato, procedendo al suo arresto.

Al termine delle procedure di rito e dopo la notifica del provvedimento restrittivo, il 39enne è stato tradotto nel carcere di Parma.