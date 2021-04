NoCoprifuoco, i giovani della Lega di Parma si mobilitano: “E’ ora di tornare a vivere”

#NOCOPRIFUOCO La Lega Giovani Parma ha aderito alla mobilitazione indetta dalla Lega Salvini premier contro il coprifuoco.

Misura squisitamente politica, priva di ogni fondamento scientifico, la quale non fa altro che vessare ulteriormente categorie già pesantemente colpite dalla crisi dovuta dalle restrizioni legate al covid.

Bar, ristoranti e locali meritano di poter tornare a lavorare, nel rispetto del distanziamento e delle misure di sicurezza supportate dalla scienza. Il coprifuoco è una misura inopportuna e liberticida, che gli stessi scienziati definiscono “deterrente”; noi della Lega giovani riteniamo che si debba dare fiducia agli italiani, che hanno già sopportato per più di un anno ingenti sacrifici, ora è il momento di tornare gradualmente a vivere, e un Paese libero non può privare i suoi cittadini delle loro libertà come deterrente.

Lega Giovani Parma