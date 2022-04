Noi del Cittadella: “Interventi del Comune tardivi ed elettorali”

In merito al progetto di riqualificazione degli assi stradali e dei percorsi ciclabili annunciato dall’assessore Alinovi, l’associazione “Noi del Cittadella” esprime forte incredulità e sconforto per i tempi e i modi con cui è stato annunciato ai cittadini.

Il presidente Antonio Esposito e i membri del Direttivo si chiedono perché questo progetto arrivi solo ora – in piena campagna elettorale – quando per 10 anni la Giunta non è mai intervenuta per risolvere i gravi problemi di viabilità e collegamento che denunciamo da tempo, rimanendo sempre inascoltati.

In particolare ci riferiamo alla pesante carenza di servizio pubblico nelle nostre frazioni di Marano, Botteghino, Pilastrello, Mandriano, Porporano, Coloreto. Qui il trasporto pubblico si è fatto sempre più carente, relegando famiglie e residenti al disagio e all’abbandono.

Servirebbero quindi nuove corse degli autobus, come proposto da Pietro Vignali, ad oggi l’unico ad aver avuto parole chiare e condivisibili sul futuro della nostra zona. Anche per il collegamento interno alle frazioni stesse occorrono nuove corse degli autobus, ma anche nuove piste ciclabili, in modo che gli abitanti siano autonomi negli spostamenti.

Solo ora gli amministratori presentano un progetto tardivo e approssimativo che ci appare come un mero slogan elettorale.