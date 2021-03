Nominati i referenti della Lega nel parmense, Alberini e Ostellari: “Subito al lavoro”

“La Lega continua a crescere nei consensi e a lavorare per il Paese, per dare soluzioni ai problemi della famiglie e dei lavoratori. Da oggi lo farà con ancora più vigore anche in provincia di Parma, dopo la nomina dei nuovi referenti locali del partito. A loro e a tutti i militanti faccio gli auguri di buon lavoro. Non c’è tempo da perdere, la crisi che stiamo attraversando non consente tentennamenti – spiega il senatore leghista, Andrea Ostellari, commissario del partito in Emilia, a cui fa eco Sabrina Alberini, referente provinciale Lega Parma – Con soddisfazione annuncio i nomi dei nuovi referenti locali, fra conferme e novità, che sono Jessica Del Prato (per Sissa-Trecasali, Colorno, Torrile, Sorbolo-Mezzani), Tommaso Fiazza (per Fontevivo, Noceto, Fontanellato, Soragna, San Secondo, Roccabianca, Polesine-Zibello, Bussetto), Samantha Parri (per Fidenza), Giulia Chiussi (per Salsomaggiore Terme), Patrizia Caselli (per Collecchio, Sala Braganza, Felino, Calestano), Giuseppe Quintavalla (per Montechiarugolo, Lesignano, Traversetolo, Neviano degli Arduini), Enrico Sicuri (per Langhirano, Tizzano, Palanzano, Corniglio, Monchio delle Corti), Lorenzo Bonazzi (per Medesano, Pellegrino, Fornovo, Solignano, Verano de Melegari, Bore, Varsi, Terenzo, Valmozzola, Bardi), Renzo Lusardi (per Berceto, Borgo Taro, Compiano, Bedonia, Tornolo, Albareto) – prosegue Alberini – Nell’individuazione dei referenti sono stati premiati la capacità di ascolto, l’intraprendenza, la conoscenza dei territori e le competenze, con particolare attenzione a quelle maturate in ambito amministrativo. Queste nomine sono di carattere fiduciario: i referenti territoriali avranno il delicato compito di coordinare le attività della Lega sui rispettivi territori e traghettare i comparti di riferimento alla prossima stagione congressuale”.