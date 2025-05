“Non esiste Coraggio senza Paura”: torna il Meeting giovani al Teatro al Parco

Il Meeting Giovani giunto alla sua trentunesima edizione è pronto ad andare in scena e portare sul palco del Teatro al Parco i progetti artistici realizzati durante l’anno scolastico sul tema “Non esiste Coraggio senza Paura”.

Affiancati dai loro insegnati, dagli operatori dello Spazio giovani dell’Azienda Usl, da educatori di Centri giovani e facilitatori con specifica formazione, i ragazzi si sono confrontati e hanno approfondito i temi del coraggio e della paura, due stati d’animo che possono sembrare contrapposti, ma che non sono realmente così distanti e fanno entrambi parte delle esperienze che viviamo quotidianamente.

Quest’anno il Meeting ha coinvolto oltre 1.000 giovani: in circa 700 hanno partecipato in modo attivo al progetto, realizzando un contributo artistico espressivo, mentre gli altri giovani partecipano alle tre giornate.

Il Meeting giovani è un’iniziativa di promozione della salute e prevenzione del disagio giovanile in un’ottica propositiva e positiva. E’ un’occasione di ascolto dei giovani e uno strumento per una costruzione partecipata della salute. Ideato dallo Spazio Giovani dell’Azienda Usl di Parma, il progetto è realizzato insieme a Comune e Università di Parma, Ufficio Scolastico Provinciale, Associazione Galleria dei Pensieri e Compagnia Era Acquario, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

LE TRE GIORNATE

La serata inaugurale che dà il via ai tre giorni di Meeting giovani è il 7 maggio, alle ore 20.30 al Teatro al Parco, con lo spettacolo teatrale e di danza della Compagnia Era Acquario, della scuola media L. Vicini, del liceo Marconi e del centro giovani Esprit. Nelle due giornate successive, l’8 maggio e la mattina del 9, continuano le rappresentazioni dei 37 contributi realizzati nelle varie espressioni artistiche: teatro, video, musica, danza.

Ma non è tutto: nell’atrio del Teatro al Parco è allestita una esposizione di installazioni a cura degli studenti del liceo Toschi ed una mostra fotografica a cura del Centro per le Famiglie Unione Comuni Colline Matildiche. Il buffet è preparato ed offerto dagli studenti dell’Enaip e di Formafuturo. Trucco e acconciature a cura degli allievi del corso Operatore dell’acconciatura di CNA Formazione Emilia-Romagna di Parma. La grafica del Meeting di quest’anno è stata realizzata da Caterina Baricchi (4^ B Grafica del liceo Toschi) e il segnaluogo da Giada Ferrante (3^A Architettura del liceo Toschi).

Il programma completo del Meeting è disponibile nei siti www.ausl.pr.it e spaziogiovani.ausl.pr.it

IL FLASH MOB

Il Comitato Scientifico Giovani, costituito da ragazzi/e che hanno partecipato a precedenti edizioni del Meeting, hanno organizzato lunedì 5 maggio in piazza Garibaldi il Flash mob con il coinvolgimento degli studenti delle scuole che partecipano al Meeting, al fine di sensibilizzare la città sull’importanza di dare ascolto e spazio ai giovani.

IL TEMA

Il tema “Non esiste coraggio senza paura” , suggerito dagli adolescenti stessi alla fine dello scorso anno scolastico, suggerisce come la paura sia una componente necessaria e funzionale nell’affrontare le sfide quotidiane.

Il coraggio può stare in tutte le azioni che compiamo, nel rispetto di chi siamo e dei nostri valori.

Anche attraverso le emozioni e le esperienze “complicate” come le paure, abbiamo l’occasione di imparare qualcosa di noi stessi, del mondo e degli altri, favorendo l’elaborazione di strategie funzionali che possono essere messe in campo per fare “scelte coraggiose”.

I PROTAGONISTI DEL MEETING

Hanno aderito al Meeting 2025: 15 scuole (Ciofs, CNA Formazione di Parma, Enaip, Forma Futuro, istituto Bodoni, istituto Gadda di Fornovo, istituto Giordani, ITIS Leonardo da Vinci di Parma, istituto Melloni, istituto Paciolo D’Annunzio di Fidenza, istituto Zappa-Fermi di Borgo val di Taro, liceo Marconi, liceo Sanvitale, liceo Toschi, scuola media Vicini); 6 centri giovani (Casa nel Parco–la scuola del fare, Centro Educativo Pablo, Centro Giovani Baganzola, Esprit, Montanara/Music Factory, Il Federale); 11 tra associazioni, cooperative, enti, compagnie (associazioni: Giocamico, Galleria dei Pensieri, Noi per Loro, Croce Rossa Italiana Comitato di Parma, San Secondo e Pontetaro; cooperative: Auroradomus, Eidè, Ecole; Radio R.O.B. radio dell’Ospedale dei Bambini di Parma; scuola di danza compagnia Era Acquario; scuola di musica Arte&Suoni, Centro per le famiglie Unione Colline Matildiche).