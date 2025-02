NON-INTERVISTA a Guido Canali: cosa pensa della politica cittadina e come la vive in una playlist musicale

Più volte ho provato a intervistare Guido Canali, come portavoce del sindaco Michele Guerra.

Non si è mai concesso da quando svolge questo ruolo.

È più facile credere alla resurrezione dei corpi alla fine dei tempi, dopo la Parusia, che intervistare Canali.

Oggi è il suo compleanno. Spegne 32 candeline.

Ho colto l’occasione per riprovarci, gli ho chiesto se potevo fargli qualche domanda sull’attualità politica cittadina.

Anche stavolta mi ha detto no, ma per la prima volta mi ha fatto una concessione. Come risposta onnicomprensiva al momento politico di Parma e di come lo affronta mi ha mandato una playlist di 10 canzoni che, interpretandole, esprimono il suo pensiero.

Buon ascolto e buon viaggio!

Andrea Marsiletti

AM: Guido, come vedi l’attualità politica cittadina e come la vivi?

GC: