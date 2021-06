Non sarà la Certosa di Stendhal, ma quanto è bello lo CSAC immerso nei girasoli! (di Andrea Marsiletti)

Ci hanno provato con un falso storico a farla passare per la “Certosa di Parma” del romanzo di Stendhal, hanno abusato della credulità popolare tentando di spacciare un’abbazia cistercense (oggi CSAC) per un certosa dei certosini, in spregio alla differenza abissale tra i due ordini monacali… (LEGGI: La Certosa di Parma e i falsi storici sui siti dell’Università e del Comune di Parma – di Andrea Marsiletti)

In realtà la Certosa di Stendhal è la meravigliosa Certosa lungo via Mantova, luogo per secoli consacrato a Dio dalle preghiere ininterrotte della rigidissima clausura certosina e attualmente sede della Scuola di Polizia Penitenziaria.

Ok, era una balla, va bene… ma, diciamolo, quanto è bello lo CSAC circondato dai girasoli!

Lascia a bocca aperta!

Andrea Marsiletti