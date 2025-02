Non si ferma all’alt e sull’auto ha 2 coltelli e un manganello: 60enne denunciato

Il controllo è stato eseguito in Via Emilio Lepido nella serata del 2 febbraio dai Carabinieri della Sezione Radiomobile. Oltre alla denuncia in stato di libertà, al 60enne è anche stata ritirata la patente di guida e sequestrata amministrativamente l’automobile.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma un 60enne italiano, residente fuori regione, poiché all’esito delle verifiche ed accertamenti svolti è risultato il presunto responsabile dei reati di: resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi o oggetti atti ad offendere e rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza.

Secondo quanto ricostruito, nella tarda serata del 2 febbraio 2024, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha fermato il conducente di un’auto che procedendo a “zig zag” in via Emilio Lepido, stava mettendo in pericolo gli altri utenti della strada.

I militari hanno più volte intimato l’alt al conducente, il quale, invece di fermarsi, ha tentato di darsi alla fuga, imboccando una via laterale che si è rivelata essere una strada chiusa. Raggiunto tempestivamente dagli operanti, l’uomo è stato fermato e sottoposto a controllo.

Identificato in un 60enne italiano, sin da subito ha mostrato segni evidenti di alterazione alcolica: alito vinoso, andatura barcollante e un eloquio sconnesso e illogico alle domande che gli venivano rivolte.

I militari hanno quindi deciso di procedere con l’alcol test, ma l’uomo, esternando un netto rifiuto ha reagito in modo violento, insultando e spintonando con forza gli operanti che sono stati costretti a bloccarlo temporaneamente.

Durante tali fasi concitate, i Carabinieri hanno notato un oggetto metallico che sporgeva dal marsupio dell’uomo.

Sottoposto a perquisizione e recuperato l’oggetto nel marsupio i militari hanno scoperto essere un coltello a serramanico con lama di 9 cm e una lunghezza totale di 21,5 cm, con impugnatura di colore verde militare.

La perquisizione è stata quindi estesa anche all’autovettura, dove sono stati rinvenuti un secondo coltello a serramanico, identico al primo ma con lama di 8 cm e lunghezza totale di 20,5 cm, e un manganello telescopico in metallo della lunghezza di 60 cm, nascosto sotto il sedile del conducente.

Alla luce di quanto emerso, il 60enne è stato condotto presso la caserma di strada delle Fonderie per i dovuti approfondimenti.

Al termine degli accertamenti, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva il 60enne, risultato già gravato da precedenti penali, è stato denunciato in stato di libertà per i reati in titolo. La patente di guida gli è stata immediatamente ritirata e l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo e affidata ad una ditta specializzata nel recupero e deposito.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma