“Non solo 25 novembre”: i progetti dell’Università di Parma contro la violenza di genere

Sono stati approvati e sono in fase di avvio i sette progetti finanziati dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – CUG dell’Università di Parma contro la violenza di genere.

Nei mesi scorsi infatti il CUG ha presentato Non solo 25 novembre, un avviso rivolto a tutti i docenti dell’Ateneo per realizzare nel corso del 2021 iniziative e interventi di sensibilizzazione di carattere innovativo contro la violenza sulle donne, sul principio di non discriminazione in base al genere, sulla promozione delle pari opportunità e sull’empowerment femminile. 12.000 gli euro messi complessivamente a disposizione.

Il progetto, inserito nel Piano di Azioni Positive, ha l’obiettivo di mettere questi argomenti al centro della riflessione non solo, appunto, il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma tutto l’anno, nella consapevolezza di quanto sia necessario un quotidiano lavoro sul piano culturale e formativo. L’Università di Parma si sta impegnando molto su questi temi, attraverso l’organizzazione di numerose iniziative trasversali: è in fase di realizzazione anche il Piano di uguaglianza di genere, su cui sta lavorando anche il CUG.

Questi i progetti finanziati nell’ambito di Non solo 25 novembre: