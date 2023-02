“Norma Cossetto, Rosa d’Italia”, in memoria dei martiri delle foibe

Si è svolto domenica 19 febbraio 2023, alle ore 10,30, presso Rocca Sanvitale, Sala Consiliare, piazza Gramsci 1, nella città di Sala Baganza (PR), la celebrazione del “Giorno del Ricordo”, istituito con Legge 30 marzo 2004, numero 92, per commemorare i Martiri delle foibe e gli Esuli dal confine orientale d’Italia.

L’evento, che ha ottenuto il patrocinio gratuito dell’amministrazione comunale, è stata l’occasione per presentare il libro “Norma Cossetto, Rosa d’Italia” alla presenza di uno degli autori, Silvano Olmi, Presidente Nazionale del Comitato 10 Febbraio.

Per il Comune di Sala Baganza hanno partecipato i consiglieri comunali Tiziana Azzolini e Umberto Varoli, inoltre erano presenti una delegazione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri e molti cittadini.

“Quest’anno ricorre l’80° anniversario dell’inizio degli infoibamenti, crimini commessi dai partigiani comunisti slavi ai danni dei nostri connazionali – dichiarano gli organizzatori del Comitato 10 Febbraio di Parma – quindi abbiamo messo ancora maggiore impegno per commemorare i Martiri delle foibe e il sacrificio degli Esuli dal confine orientale d’Italia, costretti ad abbandonare terre da sempre italianissime.

Per questo – conclude il C10F – chiediamo all’amministrazione comunale di intitolare una via, una piazza o un giardino a Norma Cossetto, insignita della medaglia d’oro al merito civile. A sostegno di questa richiesta siamo pronti ad avviare una raccolta di firme tra la popolazione.”

Comitato 10 Febbraio di Parma