Nouvenne: ‘Il flop mob di Bocchi testimonianza che sulla sicurezza serve serietà’

‘Il flop-mob organizzato da Priamo Bocchi, che ha visto pochissime persone presenti sotto i Portici del grano, spiega benissimo come i parmigiani rifiutino approcci populisti e strumentali verso problemi importanti come la sicurezza, preferendo al contrario impegno e serietà, quelli che forze dello Stato e Comune mettono in campo ogni giorno’.

Lo dice Antonio Nouvenne insieme al gruppo di maggioranza in Consiglio comunale Prospettiva.

‘La sicurezza è una questione seria che non va affrontata per racimolare un pugno di voti compromettendo l’immagine della propria città o, come oggi, costringendo inutilmente le forze dell’ordine a seguire una manifestazioni annunciata da Bocchi come oceanica e invece molto piccola. È la dimostrazione che i Parmigiani sono poco interessati dallo spazio virtuale dei social ma seguono l’impegno quotidiano di forze dell’ordine e Comune. Ne è prova il fatto che non ci sia episodio di microcriminalità a Parma che non si risolva con una segnalazione, una denuncia o un arresto’.