Nouvenne (Prospettiva): “Commercio e Turismo, Parma cresce”

‘Ci sono molti buoni indicatori, e riconoscimenti, che ci fanno pensare a una certa vitalità di Parma nel settore del commercio e del turismo. Dati che confermano nei fatti che la stucchevole narrazione di una città in declino è errata’.

Lo dice il capogruppo di Prospettiva Antonio Nouvenne, il quale sottolinea come ‘i numeri, positivi, delle aperture di vetrine in città, certificati dai recenti studi, dimostrino il progressivo rafforzamento del nostro tessuto economico in contro-tendenza con il dato nazionale ma anche con gli anni precedenti’. ‘A tutto questo si aggiunge un generale apprezzamento da parte delle associazioni di categoria sulle politiche dell’Amministrazione locale, come ad esempio per il nuovo Hub del Commercio del Centro Città che va a sanare una ferita anche urbanistica, che non dipendeva da questa Amministrazione, o l’avvio di una nuova DMO turistica per la promozione del territorio locale, esempi che avvalorano come i buoni risultati arrivino quando tutta la Città lavora e rema nella medesima direzione con etica e senso di appartenenza ’.

‘Non ci nascondiamo – conclude Nouvenne – dietro ai problemi conseguenti alla mutazione della domanda di commercio e turismo, per i quali bisogna continuare a lavorare con le associazioni di categoria per adeguare l’offerta, così come ci sono ancora luoghi della città che meritano opportunità e progetti congiunti per evitare abbandono e degrado’.