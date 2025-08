Nouvenne (Prospettiva): “Dal Comune azioni responsabili per il rilancio dello scalo”

‘Ridurre la questione aeroporto a una strumentalizzazione politica è l’ennesimo schiaffo alla città; un tentativo goffo della minoranza a cui l’Amministrazione non intende abboccare’.

Lo dice il capogruppo di Prospettiva Antonio Nouvenne, che ribadisce come invece ‘al contrario si continuerà a governare con responsabilità questa crisi, come quando il sindaco Guerra ha guidato la trasformazione del piano dello scalo da cargo a passeggeri o, circostanza accaduta appena una settimana fa, ha promosso un incontro in Regione durante il quale ha invitato tutti ad aprire un tavolo di crisi, pratico ed efficiente . Tutto ciò senza dimenticare la centralità nella vicenda degli azionisti privati e del piano aeroportuale ministeriale che devono fare la parte principale e fondamentale per salvare il Verdi.

‘Da evitare invece – conclude Nouvenne – assegni in bianco stile Giunta Vignali, quando furono gettati al vento gli ennesimi soldi pubblici senza alcuna strategia, indebitando ulteriormente le già insanguinate casse comunali’.