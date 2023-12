Nouvenne ricorda la giornata sulla disabilità: ‘Promuoviamo politiche di inclusione’

Il capogruppo di Prospettiva Antonio Nouvenne, in una comunicazione in Consiglio comunale, ha ricordato la data del 3 dicembre, Giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità, invitando la città tutta a mettere sempre al centro politiche di inclusione, eliminando barriere fisiche e neurologiche.

‘Una persona disabile è una risorsa’ ha detto, ricordando che ‘grazie all’Anmic Parma, la città sia candidata a precursore per sperimentare nuove prassi di lavoro per le persone autistiche’. ‘I limiti si evidenziano solo quando si vive in un contesto non adeguato – ha proseguito Nouvenne -, non se si ha una disabilità, se c’è un gradino, una persona in carrozzina resta fuori, ma se non c’è, è come tutti gli altri. Il diritto al lavoro, alla mobilità, di tutte e tutti sono requisiti indispensabili senza i quali i concetti di ‘vita indipendente’ e ‘inclusione sociale’ rimangono privi di significato’.

Quindi la questione casa che il Comune sta affrontando virtuosamente ‘con il progetto Fa’ la casa giusta anziani e disabili potranno convivere con giovani coppie e studenti’. ‘Parma è terra di Welfare – ha chiuso il suo intervento Nouvenne – C’è bisogno di percorsi di idee e progetti differenziati, le persone con disabilità hanno, come tutti, loro peculiarietà’.