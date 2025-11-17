Nouvenne su Qualità della vita: “Grande lavoro per proteggere giovani e anziani”

‘Commentare classifiche è sempre relativo, ma quando, e a Parma recentemente capita spesso, sono favorevoli fa di certo piacere’. Lo dice Antonio Nouvenne, capogruppo di Prospettiva che sottolinea come la graduatoria sulla Qualità della vita, dimostra come a Parma si viva bene anche se c’è chi cerca di dare all’esterno una visione negativa in modo autolesionista e per fini di strumentalizzazione politica’.

Secondo Nouvenne ‘c’è ancora tanto da mettere a posto ma questa classifica che vede Parma fra le prime dieci serve come ulteriore incentivo a fare sempre meglio’. ‘Mi piace sottolineare – conclude Nouvenne – il grande lavoro in ambito socio sanitario che il Comune insieme con Aziende Sanitarie, università, fondazioni, volontariato e Terzo Settore sta portando avanti con il Patto Sociale per proteggere le fasce deboli, i giovani e gli anziani della nostra città: la strada è giusta, percorriamola con concretezza e decisione’.