“Numismatica tardoantica”, il nuovo libro di Alain Gennari

Sabato 25 ottobre alle ore 16 presso la sede della Deputazione, all’interno di Palazzo Schizzati, in borgo Schizzati 3 a Parma, si terrà la presentazione del libero di Alain Gennari “Numismatica tardoantica”.

A più di trent’anni dalla pubblicazione del decimo volume del RIC, The Roman Imperial Coinage, il volume si presenta come una revisione ragionata delle emissioni monetarie in bronzo per il periodo dall’anno 395 al regno di Anastasio. Il volume presenta almeno un’immagine per ogni tipologia, zecca, officina e singola variante, permettendo allo studioso, ma anche al semplice appassionato, di catalogare agevolmente una moneta tra ben più di mille censite. Le monete, e le numerosissime varianti presentate, seguono una numerazione coerente e sovrapponibile con il volume di Kent del 1994.

Ingresso libero.