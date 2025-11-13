Nuoto Club 91 Parma brilla al 51° Trofeo Nico Sapio di Genova

Il 51° Trofeo Nico Sapio ha visto protagonisti i migliori nuotatori internazionali, tra cui il campione del mondo Simone Cerasuolo e l’olimpionico svizzero Noè Ponti, ma a fare parlare sono state anche le giovani atlete del Nuoto Club 91 Parma asd/NS Emilia. Martina Bellarosa, Valentina Meli, Valentina Sarais, Valentina Rizzi e Ottavia Mazio hanno portato in vasca prestazioni di alto livello, confermando la qualità del vivaio parmense.

Protagonista indiscussa è stata Martina Bellarosa nella categoria Juniores. Nei 100 farfalla ha conquistato il 2° posto con il personale e tempo limite per i giovanili (1.03.15), mentre nei 200 farfalla ha nuotato in 2.19.60, ottenendo il limite per la categoria assoluti. Da segnalare anche Valentina Meli, 8ª nei 100 rana Juniores con 1.14.22.

Ottimi riscontri cronometrici anche per le altre giovani atlete: Valentina Rizzi nei 50 e 100 dorso con 30.13 e 1.04.84, Ottavia Mazio nei 200 rana assolute in 2.45.66 e 100 rana in 1.17.03, e Valentina Sarais nei 200 stile libero con 2.10.97.

Grande soddisfazione per il tecnico Davide Varoli, che ha sottolineato come i risultati confermino la crescita costante delle atlete e la qualità del lavoro del club parmense.