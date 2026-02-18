Nuoto: tre giovani stelle parmigiane con doppia nazionalità conquistano medaglie tra Marocco e Cile

È stata una vera e propria festa per il nuoto giovanile di Parma. A Casablanca, in Marocco, Sofia Larghi del Coopernuoto e i fratelli Adam e Raduan Idyassner del Nuoto Club 91 Parma hanno fatto incetta di medaglie al Campionato Nazionale Invernale del Regno del Marocco.

Sofia Larghi ha letteralmente dominato la competizione, vincendo tutte le gare a cui ha partecipato. Sei medaglie d’oro impreziosiscono il suo palmarès personale: il primo posto nei 100 e 200 rana, nei 200 e 400 misti e nei 50 e 100 farfalla conferma il suo status di campionessa emergente e promettente talento nazionale.

Adam Idyassner si è distinto per versatilità e costanza, conquistando sette medaglie, di cui cinque d’oro, e mostrando una preparazione atletica di livello superiore. Ha primeggiato nei 50, 100 e 200 dorso, ottenendo il secondo posto nei 50 stile libero, il terzo nei 100 stile libero e il quinto nei 200 stile libero, mentre ha completato la sua performance vincendo con la squadra sia la staffetta 100 stile libero che quella dei 100 misti.

Anche Raduan Idyassner ha contribuito al successo parmigiano: ha conquistato l’oro nella staffetta 100 misti e l’argento nella staffetta 100 stile libero, mentre nelle gare individuali si è classificato quarto nei 200 stile libero, quinto nei 100 stile libero e sesto nei 400 stile libero, confermando la costanza e la determinazione della famiglia Idyassner.

Non solo Marocco: ottima prova anche per Gianni Paolo Marconi (Nuoto Club 91), che ai Campionati Nazionali Giovanili di Santiago, in Cile, ha ottenuto due quinti posti nei 200 e 400 misti, dimostrando che il talento non conosce confini e continua a farsi notare a livello internazionale.

Gian Paolo Marconi

Questi risultati confermano ancora una volta il valore del nuoto giovanile parmigiano, capace di produrre atleti di grande livello che portano il nome della città sui palcoscenici internazionali, tra medaglie, emozioni e un futuro promettente.