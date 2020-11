Nuova biblioteca del quartiere Montanara: riprenderanno al più presto i lavori temporaneamente sospesi

Lavori temporaneamente sospesi nel cantiere della nuova biblioteca del Quartiere Montanara, situata tra largo 8 Marzo e via Mafalda di Savoia. La ditta che si è aggiudicata i lavori, infatti, ha richiesto al Comune la risoluzione del contratto per motivi legati all’emergenza Covid 19. Gli uffici tecnici del Comune hanno provveduto a scorrere la graduatoria con cui era stato assegnato l’appalto e ad individuare la nuova ditta che si farà carico dell’intervento. Si tratta di procedure complesse che richiedono alcuni passaggi importanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti. Una volta concluse le procedure, i lavori riprenderanno regolarmente.

La realizzazione della nuova biblioteca del Quartiere Montanara, con emeroteca, spazio ragazzi e spazio anziani e mediateca, rientra nei finanziamenti del cosiddetto “Piano periferie”, l’importo dei lavori è di 2 milioni di euro. Si tratta un progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana, che ha previsto la demolizione del vecchio immobile per fare posto al nuovo, che si inserisce nell’ambito del Distretto delle Eccellenze delle Arti Audiovisive.