Nuova condotta per la distribuzione dell’acqua potabile a Sant’Andrea Bagni

Novità per il Viale delle Terme a Sant’Andrea Bagni: la vecchia condotta dell’acqua potabile, da tempo ammalorata, è stata sostituita con una nuova tubazione di diametro maggiorato, e sono stati rifatti tutti gli allacciamenti alla dorsale presenti lungo il percorso. Notevole l’investimento, a carico di IRETI, che ammonta ad un costo stimato del progetto di circa 139.000 Euro.

“Da tempo si avvertiva l’esigenza di procedere al sostituire il vecchio tubo in acciaio di 125 mm di diametro, posato negli anni ’60, che presentava segni di cedimento ed era anche insufficiente a garantire la portata richiesta nella zona” sottolinea Nicolò Moretti di Ireti, Direttore dei Lavori. “Durante i rilievi effettuati per la progettazione abbiamo infatti riscontrato che era necessario aumentarne il diametro. Pertanto è stato elaborato da IRETI un progetto per la sostituzione con una in polietilene DN 160 mm per la distribuzione dell’acqua potabile e relativi ricollegamenti delle derivazioni d’utenza.”

I lavori di posa hanno richiesto uno scavo di sezione fra i 40 e i 60 cm ad una profondità media di 120 cm dal piano finito. Il reinterro è stato previsto con conglomerato cementizio opportunamente dosato secondo le specifiche impartite dall’amministrazione comunale. Successivamente si è operato per la corretta posa dell’asfalto provvisorio. Durante i lavori, in accordo con l’Amministrazione Comunale, la strada è stata interdetta alla circolazione veicolare nel tratto interessato al cantiere, suddividendo l’intervento in tre stralci.

“L’intervento svolto a Sant’Andrea è di straordinaria importanza per tutta la nostra frazione“sottolinea il Sindaco del Comune di Medesano Michele Giovannelli. ”La riqualificazione della rete idrica è un punto essenziale, utile per migliorare il servizio rivolto alla cittadinanza. Anche negli anni a venire sono previsti investimenti, non solo a Sant’Andrea ma anche in altre frazioni. Vorrei ringraziare i tecnici di Iren per l’importante lavoro realizzato nella nostra frazione termale, per la disponibilità dimostrata nei confronti dell’Amministrazione Comunale, e per la condivisione e risoluzione delle problematiche più importanti. Il confronto e il lavoro di squadra portano sempre a raggiungere gli obiettivi preposti.”

Resta da effettuare, a carico di Ireti, il manto d’usura definitivo su tutta la carreggiata previa fresatura laddove, a seguito di sopralluogo congiunto con i tecnici dell’Amministrazione Comunale, sarà necessario (es. passaggi pedonali per disabili, ingressi carrabili …).