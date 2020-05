Nuova distribuzione di mascherine in farmacia

Arrivano altre mascherine in distribuzione nelle farmacie da domani: ulteriori 3 per le persone appartenenti alle fasce deboli e un’altra per tutti.

“Questa distribuzione di mascherine, che va ad aggiungersi a quelle effettuate nelle settimane scorse – commenta il sindaco Federico Pizzarotti – vuole essere un supporto per la salute di tutti ma anche un sostegno, in particolare nei confronti delle fasce deboli, per l’inclusione e per una ripresa di socialità sicura e protetta. La Fase 2 deve farci ripartire, ma con responsabilità nei confronti di noi stessi e degli altri e l’utilizzo delle mascherine è strumento fondamentale di salvaguardia della propria e altrui salute. Il nuovo inizio segnato da questa Fase non deve farci abbassare la guardia: ognuno deve fare la sua parte nei comportamenti quotidiani, così da rendere possibile una vera e graduale ripartenza della città”.

Da domani quindi saranno disponibili in farmacia gli ulteriori dispositivi di protezione che andranno a sommarsi ai precedenti previsti per ciascun cittadino nelle scorse settimane (nel caso una persona non li avesse ritirati), sempre 3 per gli appartenenti a fasce deboli (che diventano 6 se sommate alla precedente distribuzione) e un’altra per tutti.

LEGGI ANCHE: I protagonisti della Fase 1 contro il Coronavirus a Parma: non solo Venturi, Massari e Finzi…

La procedura di distribuzione rimane la stessa, l’applicativo in uso alle farmacie filtrerà automaticamente i criteri di assegnazione delle mascherine.

Si ricorda che appartengono alle “fasce deboli”: persone dai 65 anni in su; beneficiari dei buoni alimentari (tutti quelli che hanno presentato una domanda accettata o in fase di validazione); beneficiari di Contributi economici 2020; cittadini che hanno ottenuto reddito di cittadinanza; coloro che fruiscono di benefici per farmaci di fascia C; cittadini in carico al servizio sociale con tipi supporto economico; cittadini in carico al servizio sociale con tipo di intervento generico che comprende servizi sociali professionali; cittadini in carico al servizio sociale con prestazioni assistenza domiciliare.

Stesso criterio di assegnazione anche per disabili, certificati L 104/92 e comunque con invalidità civile superiore al 45 per cento.

In questo caso sarà sufficiente per la persona con disabilità (o la persona incaricata di richiedere la mascherina) presentarsi in farmacia con la tessera sanitaria e la certificazione di handicap o di invalidità e registrare l’avvenuta consegna.

E’ consentito il ritiro per delega purché il richiedente sia munito del tesserino sanitario dell’avente diritto e del certificato per i casi sopra precisati, in particolare per disabili e soggetti con invalidità.