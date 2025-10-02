Nuova illuminazione per l’impianto sportivo da baseball Franchini

Nella giornata di ieri, è stato inaugurato il nuovo sistema di illuminazione del campo da baseball dell’impianto sportivo Franchini. L’intervento ha visto l’installazione di 4 nuovi pali ottogonali zincati e 16 nuovi punti luce dotati di tecnologia Led, in sostituzione di parti del precedente sistema di illuminazione ormai ammalorato.

“Si tratta di un investimento che ha come obiettivo quello di rendere l’impianto più fruibile ed efficiente con meno emissioni in atmosfera, ma anche con meno costi di gestione e rappresenta un altro tassello nelle attività di efficientamento degli impianti sportivi previste dallo Sport Plan” ha detto l’Assessore a Bilancio e Sport Marco Bosi.

“Il nuovo sistema di illuminazione rende l’impianto più efficiente e sostenibile. È un intervento che si inserisce in una visione più ampia: quella del potenziamento dell’illuminazione cittadina e del completamento della transizione a LED, che ci consentirà di ridurre i consumi, ottimizzare i costi di manutenzione e offrire un servizio migliore a tutta la comunità” ha detto l’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna. “Investire in infrastrutture di questo tipo significa coniugare attenzione all’ambiente, cura dei luoghi pubblici e sostegno alle attività sportive che fanno parte della vita della nostra città”.

Lo Sport Plan è lo strumento che determina le linee guida per orientare le politiche sportive a Parma. È stato realizzato partendo dall’analisi dei bisogni e del sistema sportivo territoriale e fonda su obiettivi chiave come la riqualificazione e lo sviluppo dell’impiantistica e il potenziamento dello sport destrutturato, con nuovi impianti ed attrezzature fruibili nei parchi e nelle aree verdi.