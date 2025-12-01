Nuova ordinanza del prefetto per la sicurezza urbana: interventi mirati in tre aree sensibili della città

Nonostante i controlli e i primi risultati ottenuti grazie all’ordinanza prefettizia del 17 settembre scorso, continuano a manifestarsi comportamenti molesti, aggressivi e potenzialmente pericolosi in alcune zone della città. È questo lo scenario emerso con chiarezza durante la seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 25 novembre, che ha spinto il prefetto Antonio Garufi a varare una nuova ordinanza mirata, in vigore da oggi 1° dicembre fino al 31 gennaio, per rafforzare la tutela dei cittadini e restituire piena vivibilità agli spazi pubblici.

In particolare, è stato constatato che diversi soggetti già sanzionati con il divieto di stazionamento sono stati individuati in ulteriori aree della città – nella zona della Ghiaia e dell’attiguo piazzale della Pace, così come nel quadrante viale Fratti–viale Mentana – dove avrebbero replicato comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti, creando nuovi pericoli per la sicurezza pubblica e limitando la piena fruibilità degli spazi.

Sempre in sede di Comitato è stato preso atto che, nel quartiere San Leonardo, persistono “perniciose frequentazioni” – si legge nell’ordinanza – soprattutto nelle strade interne e nelle aree meno visibili, dove continuano ad essere osservati gruppi di persone dedite a comportamenti illegali, spesso con precedenti per vari reati e in particolare per spaccio di stupefacenti. Situazioni analoghe sono state riscontrate anche nelle altre due zone interessate dalla nuova ordinanza.

La Prefettura sottolinea come tali condotte – associate in più casi a episodi di violenza, vandalismo e abuso di alcol – generino un clima di insicurezza tra residenti e passanti, soprattutto in un periodo come quello delle festività, caratterizzato da un forte afflusso nelle aree centrali della città. L’occupazione molesta degli spazi pubblici, unita a comportamenti minacciosi, produce infatti una “diffusa ed inquietante percezione di pericolo”, che ostacola la normale vita civile e incide sul decoro urbano.

Alla luce del quadro emerso, il prefetto Antonio Garufi ha emanato una nuova ordinanza, condivisa da tutti i componenti del Comitato. Il provvedimento mira a dissuadere la reiterazione delle condotte già sanzionate nel quartiere San Leonardo e a scoraggiare la loro diffusione nelle altre zone critiche.

L’ordinanza introduce misure straordinarie di intervento, tra cui il divieto di stazionamento per i soggetti già segnalati all’Autorità giudiziaria per specifici reati, nelle seguenti aree: quartiere San Leonardo (incluse via Cagliari, via Venezia, via Verona, via Palermo, via Trento, via Monte Altissimo, piazzale Dalla Chiesa e viale Europa); zona viale Mentana, viale Fratti, viale Bottego, con le aree interne; perimetro Ghiaia – piazzale della Pace – via Garibaldi – borgo Cavallerizza, fino al Ponte Romano.

Il testo completo dell’ordinanza è consultabile sul sito della Prefettura di Parma.