Nuova ordinanza della Regione Emilia Romagna: giro di vite contro le passeggiate inutili

La Regione Emilia Romagna ha emesso una nuova ordinanza che entrerà in vigore domani (giovedì) mattina fino al 3 aprile.

Alla fine quello che era atteso è arrivato, per arginare camminate, corsette o scampagnate a gruppi (come purtroppo si è verificato): la Regione, sentiti i Sindaci, ha dato un giro di vite ulteriore alla libertà minima che era stata concessa per affrontare il blocco del Paese contro il coronavirus.

CHIUSI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

BASTA GIRETTI (PER NULLA) IN BICI E A PIEDI

Per pedoni e ciclisti entrano in vigore le stesse norme per gli spostamenti MOTIVATI contenute nei moduli delle autocertificazioni.

Anche pedoni e ciclisti potranno muoversi solo per:

a. lavoro

b. ragioni di salute

c. necessità (come l’acquisto di farmaci e generi alimentari)

POSSO PORTARE FUORI IL CANE PER I SUOI BISOGNI?

Si può, ma solo restando in prossimità della propria abitazione.

POSSO USCIRE A CAMMINARE SE MI SERVE PER LA SALUTE?

Sì, ci sono persone che hanno bisogno di camminare (es. chi ha il diabete) per motivi di salute, in prossimità della propria abitazione.

