Nuova passerella ciclo-pedonale sul Canale Maggiore in zona Eurosia

Via libera della Giunta comunale al progetto di rifacimento della passerella ciclo-pedonale sul canale Maggiore nel quartiere Cittadella, in zona Eurosia. La passerella si colloca all’interno dell’area urbana, appena a nord del tracciato della tangenziale sud, e mette in comunicazione il Parco Laghi ed il Parco Luca Attanasio rispettivamente ad ovest ed ad est del Canale Maggiore.

L’intervento ha un costo di 100 mila euro e prevede la posa di una nuova passerella in acciaio a sostituzione di quella attuale in legno ormai usurata. La redazione del progetto definitivo è stata preceduta dal rilievo geometrico della passerella, dalla relazione geologica e sismica, dall’analisi dei sotto servizi e di verifica di compatibilità con i vincoli vigenti.

Verranno mantenuti i basamenti esistenti, i lavori prevedono le seguenti fasi. Si partirà con lo smontaggio della passerella esistente e lo smaltimento ed il recupero dei materiali quali legno ed acciaio, il consolidamento del basamento e l’installazione della nuova passerella per concludersi con il ripristino del prato circostante a conclusione delle fasi di lavorazione.