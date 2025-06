Nuova passerella ciclo-pedonale sul Canale Maggiore nel quartiere Eurosia

Ieri mattina hanno preso avvio le operazioni di posa del nuovo ponticello ciclopedonale sul Canale Maggiore nel quartiere Eurosia. L’intervento rientra tra quelli messi in campo dall’Amministrazione per il recupero, la riqualificazione e la messa in sicurezza di ponti e ponticelli che attraversano canali e corsi d’acqua presenti nel territorio comunale.

La passerella si colloca all’interno dell’area urbana, appena a nord del tracciato della tangenziale sud, e mette in comunicazione il Parco Laghi e il Parco Luca Attanasio, rispettivamente ad ovest e a est del Canale Maggiore.

L’intervento ha un costo di 100 mila euro e prevede la posa di una nuova passerella in acciaio, in sostituzione di quella in legno ormai usurata. La redazione del progetto definitivo è stata preceduta dal rilievo geometrico della passerella, dalla relazione geologica e sismica, dall’analisi dei sotto servizi e di verifica di compatibilità con i vincoli vigenti.