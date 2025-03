Nuova pavimentazione per la palestra della scuola Malpeli a Baganzola

Ammontano a 70 mila euro le risorse investite dal Comune di Parma per il rifacimento della pavimentazione della palestra della scuola secondaria di primo grado Malpeli a Baganzola.

Questa mattina si è svolto un sopralluogo da parte dell’Assessore allo Sport Marco Bosi, dell’Assessora ai Servizi Scolastici Caterina Bonetti e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna.

L’Assessore allo Sport, Marco Bosi, ha dichiarato: “Prosegue l’impegno del Comune per migliorare gli spazi sportivi inseriti in strutture scolastiche. Il rifacimento della pavimentazione della palestra nella scuola Malpeli ha un doppio valore in quanto unisce lo sport alla didattica, permettendo un’armoniosa crescita degli alunni e delle alunne che frequentano la scuola. Il diritto allo sport si sostanzia anche attraverso interventi come questo, che rappresentano un tassello importante nel quadro più ampio di quelli che il Comune ogni anno mette in campo in ambito scolastico e sportivo”.

L’Assessora ai Servizi Educativi, Caterina Bonetti, ha rimarcato: “”L’investimento del Comune per spazi più fruibili, funzionali e sicuri per gli studenti di Parma restituisce il valore che ha per l’amministrazione tutto il mondo educativo. Uno spazio di apprendimento rinnovato significa cura della comunità per le sue scuole e speriamo che i ragazzi possano avere cura di questi spazi e delle relazioni che in questi spazi costruiranno”.

Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici, ha commentato: “”Cresce il volume di manutenzioni dedicate ai quartieri e alle frazioni: in questo caso Baganzola, oltre alla riqualificazione della scuola Malpeli, vede ora una nuova pavimentazione della palestra, rafforzando il valore di questo presidio educativo e rilanciando una funzione sportiva strategica per la vivibilità di questa importante frazione. Ringrazio Parma Infrastrutture per l’impegno e il lavoro anche sulle funzioni sportive delle nostre scuole”.

Al momento hanno preso parte il Delegato allo sport Davide Antonelli, i tecnici di Parma Infrastrutture Spa, Elena Turci dirigente del Settore Sport del Comune di Parma e la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Bocchi, Federica Piedimonte.

L’intervento rientra nell’ambito del piano di rinnovamento delle pavimentazioni sportive ed ha comportato la fornitura e la posa di un nuovo pavimento in materiale prestazionale e di lunga durata, finalizzato all’uso sportivo. La nuova pavimentazione è stata sottoposta ad un trattamento superficiale per facilitarne la manutenzione e la pulizia, assicurando comunque una perfetta aderenza ai movimenti di giocata, ammortizzando gli urti ed eliminando il rischio di ustioni da attrito.

Vista la destinazione prevalente sono stati tracciati i campi per la pallavolo e per il basket, utilizzando anche colorazioni diverse per le varie discipline.