Nuova pista ciclopedonale in via La Spezia: approvato il progetto esecutivo

L’Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale di via La Spezia, nel tratto compreso tra la Tangenziale e la sede “SIDEL”.

Il progetto, del valore complessivo di 150.000 euro, prevede la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale illuminata ad uso promiscuo (pedoni e ciclisti), in sede propria e a doppio senso di marcia, con larghezza variabile tra 3,70 e 2,50 metri e uno sviluppo complessivo di circa 180 metri.

L’intervento nasce con l’obiettivo di migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti e di favorire una maggior integrazione della località di Baccanelli con il centro abitato del capoluogo, attraverso la creazione di un percorso ciclopedonale continuo, sicuro e funzionale, in collegamento con i tratti già esistenti.

Questo nuovo segmento, unitamente alla pista ciclabile attualmente in fase di ultimazione da parte di soggetti privati, consentirà di completare un collegamento diretto e sicuro tra la rotatoria di via Pontasso e la Tangenziale di Parma, contribuendo al miglioramento della rete di mobilità dolce dell’area.

A ulteriore tutela della sicurezza degli utenti più vulnerabili della strada, il progetto prevede la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale su via La Spezia, in corrispondenza del civico 231, opportunamente segnalato e illuminato.

“Continuano gli investimenti dell’Amministrazione per il potenziamento delle piste ciclabili in tutta la città. Dopo i recenti annunci che riguardano le piste a Fognano e Cortile San Martino, si tratta un ulteriore passo per una mobilità più a misura di persona. L’intervento fa parte di un piano complessivo di ampliamento della rete ciclopedonale cittadina, volto a favorire spostamenti quotidiani più sicuri e rispettosi dell’ambiente, che ha visto oltre 10km di nuove piste ciclabili realizzate, anche grazie ai fondi PNRR” ha dichiarato Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale ed Energetica, Agricoltura e Mobilità. “Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di città sostenibile, che si affianca a tanti altri interventi già in corso o completati, sia sul fronte della mobilità dolce che della sicurezza stradale. Tutti gli interventi sono calibrati sulle caratteristiche dei diversi quartieri, per garantire risposte alle esigenze specifiche di ciascuna zona”.

L’opera si inserisce in una visione complessiva di valorizzazione del territorio che, grazie anche al nuovo progetto di riqualificazione di via La Spezia attualmente in corso a cura di ANAS S.p.A., consentirà in futuro un collegamento diretto, continuo e sicuro tra i centri abitati di Parma e Collecchio.