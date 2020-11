Nuova rotatoria di Basilicagoiano: al via i lavori per la messa in sicurezza del tratto sulla SP 18

Sono iniziati i lavori di realizzazione della rotatoria di Basilicagoiano, un’opera molto attesa che riqualificherà e metterà in sicurezza il crocevia tra Via Parma, Via Lunga e via XXV Aprile.

I lavori di tracciamento sono iniziati mercoledì 4 novembre e subiranno una sospensione durante il periodo invernale al fine di ottenere una maggiore compattazione dei materiali di sottofondo – dichiara Paolo Schianchi, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Montechiarugolo – L’investimento dell’Amministrazione comunale per l’esecuzione dell’opera ammonta a 330.000 euro. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Asfalti Piacenza srl, la progettazione è affidata all’Ing. Andrea Brianti, la direzione lavori sarà condotta dall’Ing. Angelo Porzan ed il coordinamento della sicurezza dal Geom. Giuseppe Zoppi.

L’area oggetto dell’intervento, ricompresa nell’ambito del Piano Urbanistico Attuativo denominato C7- Il Borgo, presenta numerose criticità: una curva ad angolo retto con scarsissima visibilità, dimensioni della carreggiata ormai inadeguate rispetto alla quantità e tipologia di mezzi che quotidianamente la percorrono, la presenza di edifici posti ai limiti della banchina stradale e la mancanza di percorsi protetti per ciclisti e pedoni.

Con il posizionamento di una rotatoria, che risulterà disassata rispetto all’attuale tracciamento della SP 18 e spostata verso l’area su cui sorgeva l’ex farmacia, otterremo un miglioramento della sicurezza stradale – prosegue il Sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri – attraverso l’eliminazione della curva ad angolo retto in prossimità di Via Lunga, la riduzione della velocità e della densità del flusso di traffico ed una diminuzione dei carichi inquinanti. La sicurezza ciclopedonale sarà garantita dalla creazione di percorsi ed attraversamenti protetti. L’intervento rappresenta inoltre un importante elemento per la riqualificazione del centro di Basilicagoiano e in particolare di piazza Ghiretti come centro identitario del paese, consentendo anche una razionalizzazione delle aree di sosta e fermata.