Nuova sede Cisl a Langhirano: servizi di assistenza fiscale, patronato, colf e badanti, successioni e locazioni

Una nuova sede per il Caf e la Fnp CISL di Langhirano è stata inaugurata in via Mazzini 4, a pochi passi dalla piazza principale, nel cuore del paese. Il nuovo spazio, facilmente accessibile e visibile, offre tutti i principali servizi della Cisl, tra cui assistenza fiscale (Caf), Patronato Inas, Anolf per ufficio stranieri, Colf e Badanti, successioni e locazioni.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giordano Bricoli, il segretario generale Cisl Parma Piacenza Michele Vaghini, la segretaria generale aggiunta Angela Calò, la segretaria Elisabetta Oppici, il segretario generale Fnp Cisl Parma Piacenza Federico Ghillani e Adelmo Lasagni, segretario generale Fnp Cisl Emilia Centrale. Tra gli ospiti anche Anna Carini, amministratore delegato servizi Cisl Emilia-Romagna.

Il sindaco Bricoli ha sottolineato l’importanza della presenza sindacale sul territorio: “Si conferma un punto di riferimento importante per i lavoratori e un luogo di accoglienza per garantire supporto e integrazione nel mondo del lavoro, collaborando con imprese ed enti pubblici locali”.

Per Federico Ghillani, la nuova sede rappresenta un segnale di vicinanza ai cittadini: “Ogni volta che inauguriamo una nuova sede rinnoviamo il patto con le persone che hanno bisogno di risposte. È motivo di orgoglio poter continuare a offrire i nostri servizi, resi possibili anche grazie al sostegno della Cisl Fnp regionale”.

Anna Carini ha evidenziato il valore della prossimità: “Apriamo e rinnoviamo le nostre sedi per essere sempre più vicini al territorio e alle persone. Questa nuova sede è un’occasione di crescita e dialogo tra lavoratori, pensionati e comunità, confermando oltre trent’anni di esperienza, formazione e attenzione autentica alla persona”.