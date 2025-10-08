Nuova sede per il Caf Cisl di Borgotaro: un punto di riferimento per la comunità

È stata inaugurata la nuova sede del Caf Cisl di Borgotaro, che si è trasferita dalla precedente collocazione e oggi si trova in via Bottego, accanto alla sede Cisl Ffn. Un cambiamento che garantisce la continuità del servizio e conferma la presenza capillare della CISL sul territorio, offrendo assistenza e supporto a tutti gli abitanti.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti Michele Vaghini, segretario generale Cisl Parma Piacenza, Angela Calò segretaria generale aggiunta, il sindaco di Borgotaro Marco Moglia, il consigliere regionale Matteo Daffadà e Anna Carini, amministratore delegato di Server Cisl, la società che gestisce le sedi e i servizi del Caf Cisl in Emilia-Romagna.

“Questa nuova sede, che si affianca ai locali già esistenti, ha un duplice significato – ha sottolineato il sindaco Moglia –. Oltre a offrire assistenza fiscale e non solo, rappresenta un segnale positivo per il nostro territorio: testimonia la volontà di investire in servizi di prossimità. Ringraziamo la Cisl per questo atto di fiducia nei nostri confronti”.

Anche il consigliere regionale Matteo Daffadà ha voluto rimarcare l’importanza di un presidio territoriale accessibile a tutti: “I cittadini hanno bisogno di sentirsi vicini alle istituzioni. Questo servizio resta a portata di mano per tutti, compresi stranieri e anziani, e offre non solo supporto fiscale ma anche assistenza familiare e sociale.”

E per Michele Vaghini la nuova sede, più raggiungibile e funzionale, sarà di aiuto soprattutto a chi proviene da altri paesi: “Dalle due sedi differenti oggi concentriamo tutto nello stesso stabile in modo da offrire risposte a tutti, principalmente agli stranieri. Non solo sede di servizi ma anche punto d’ascolto, perché è necessario che il sindacato sia il più possibile vicino alle persone, per ascoltarle e aiutarle nelle proprie esigenze, spiegando con chiarezza il percorso da seguire”.