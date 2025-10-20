Nuova viabilità a Trecasali: aperta al traffico la strada provinciale 8

Giovedì 23 ottobre alle 11 si terrà l’inaugurazione ufficiale della nuova strada provinciale 8, nel tratto della cosiddetta “tangenzialina” di Trecasali, già aperta al traffico da alcuni giorni.

La cerimonia, con taglio del nastro e benedizione del parroco don Marco Cosenza, avverrà in corrispondenza della nuova rotatoria con via De Andrè.

Saranno presenti Daniele Friggeri, vicepresidente della Provincia con delega alla Viabilità, e Igino Zanichelli, sindaco di Sissa Trecasali.

L’opera, del valore complessivo di 4,6 milioni di euro, ha consentito la realizzazione di 700 metri di nuova tangenziale per deviare il traffico pesante fuori dal centro abitato, l’allargamento di circa un chilometro della carreggiata tra San Quirico e Trecasali, una pista ciclopedonale collegata alla CicloTaro e una rotatoria per la messa in sicurezza dell’innesto con la Sp8 verso Sissa.

I lavori sono stati realizzati dalle imprese Iembo di Noceto e Sip di Madregolo. L’intervento rientra tra le opere connesse alla futura autostrada Tirreno–Brennero, strategiche per la viabilità e lo sviluppo dell’area.