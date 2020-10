Nuove collaborazioni fra Associazione Nazionale Polizia di Stato e Comune

Si sono ampliate le convenzioni tra il Comune, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato e Associazione Nazionale Carabinieri che, in particolare nel delicato momento che la città e il Paese stanno attraversando, sta ancor più impegnando i propri volontari per la sicurezza della città, collaborando in sinergia con Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale.

La convenzione sottoscritta proprio con la Polizia Locale di Parma prevede l’incremento delle attività di vigilanza e tutela del territorio, in particolare le Associazioni opereranno all’interno del parco Ducale e nelle altre zone verdi più sensibili, a supporto del lavoro delle Forze di pubblica sicurezza. In particolare in Piazza della Pace ci sarà il supporto dell’Associazione Volontari Carabinieri.

‘Come Amministrazione Comunale – commenta l’assessore alla Sicurezza Cristiano Casa – ringraziamo i volontari che congiuntamente alle Forze dell’Ordine presidiano quotidianamente il territorio con importanti risultati per la sicurezza dei cittadini’.