Tep: “Utilizzate le corse bis, sono semivuote”

TEP ricorda che sono attive 60 corse di rinforzo giornaliere, istituite nei giorni scorsi per potenziare i servizi di trasporto pubblico. I percorsi e i dettagli delle corse aggiuntive sono pubblicati sul sito TEP alla pagina https://rebrand.ly/corse-bis.

Purtroppo stiamo constatando in questi giorni che, specie sulle corse scolastiche, i clienti tendono ad accalcarsi sul bus di linea che sono soliti utilizzare, anche quando lo stesso è preceduto o seguito immediatamente da una corsa bis che viaggia semivuota. In alcune occasioni i nostri autisti sono scesi dai mezzi per invitare le persone alle fermate a utilizzare tutte le vetture disponibili, ma in molti casi essi hanno rifiutato, preferendo viaggiare su corse più piene, per abitudine o per restare in compagnia di amici e compagni di scuola.

Invitiamo pertanto i passeggeri, in presenza di corse di rinforzo, a distribuirsi su tutti gli autobus disponibili per viaggiare più comodamente e favorire un miglior utilizzo dei mezzi a disposizione.

Ufficio Stampa Tep