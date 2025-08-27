“Nuove Residenze”: gli studenti di Brera nelle stanze del Duca alla Rocca Sanvitale di Sala Baganza

Dal 7 settembre al 9 novembre 2025, l’Appartamento del Duca Antonio Farnese alla Rocca Sanvitale di Sala Baganza (Parma) ospita la mostra “Nuove Residenze”, frutto di una residenza d’artista che ha coinvolto dieci studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera, chiamati a dialogare con gli affreschi e la storia di uno degli ambienti più preziosi delle Valli di Parma

La Rocca Sanvitale di Sala Baganza apre le sue porte a un inedito incontro tra memoria e creatività. L’appartamento del Duca Antonio Farnese racconta la memoria dell’ultimo duca della casata, ed è stato affrescato nel 1724 da Sebastiano Galeotti. Recentemente riaperto al pubblico, diventa lo scenario di un progetto che intreccia il fascino della storia con la ricerca artistica contemporanea.

Proprio qui, il Comune di Sala Baganza ha invitato l’Accademia di Belle Arti di Brera a dar vita a una residenza: dieci studenti della Scuola di Pittura, coordinati dai docenti Alberto Reggianini e Dario Taormina, hanno vissuto e interpretato questi ambienti, lasciandosi ispirare dalle stratificazioni del tempo e dalla suggestione degli spazi. Le opere nate in questo percorso creano oggi un dialogo con il passato, immaginando nuove committenze contemporanee.

Il progetto si avvale anche della collaborazione dell’Accademia Nazionale di Belle Arti di Parma, che da decenni lavora con il Comune per la valorizzazione della Rocca. Gli Accademici Elisabetta Fadda, Carlo Mambriani e Alessandro Malinverni hanno contribuito con studi e testi di alta divulgazione, messi a disposizione degli studenti in vista della residenza.

L’inaugurazione è in programma domenica 7 settembre alle 11, seguita dall’intervento musicale “Di-Stanze”, a cura di ParmaJazz Frontiere con gli studenti del Conservatorio Arrigo Boito di Parma e la Chironomic Orchestra.

La mostra sarà visitabile fino al 9 novembre 2025, ogni venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso alle 17:30).

Il biglietto di ingresso alla sola mostra è di 5 euro. Durante tutto l’anno è inoltre possibile visitare l’Appartamento del Duca Antonio Farnese con visite guidate dedicate.

Con “Nuove Residenze”, il Comune di Sala Baganza riafferma la volontà di fare della Rocca Sanvitale un laboratorio di produzione e riflessione culturale: uno spazio in cui la storia incontra le nuove generazioni e l’arte diventa ponte tra passato e futuro.