Nuove righe blu nel quartiere Cittadella, ora gratuita in pausa pranzo

Infomobility comunica che a partire dal 6 ottobre sarà attivo l’ampliamento dei parcheggi a pagamento della zona 13 (righe blu) nell’area compresa tra via Duca Alessandro, via Torelli e via Montebello, dalle ore 9 alle ore 19. La regolamentazione della sosta in area 13 nasce dall’esigenza di garantire maggiore disponibilità di parcheggi sia ai residenti che ai commercianti, che, come negli altri quartieri già regolamentati, potranno sostare liberamente utilizzando i permessi di sosta rilasciati da Infomobility.

Viene in tal modo incentivata la rotazione dei parcheggi in modo da favorire il flusso dei clienti alle attività commerciali in equilibrio con le abituali esigenze dei residenti. A tal fine, utilizzando le app Tap&Park e EasyPark, gli automobilisti potranno usufruire di un’ora gratuita nella fascia oraria della pausa pranzo, tra le ore 12.30 e le 14.30. Fino a fine anno sarà consentito anche l’uso del disco orario durante la pausa pranzo, per una graduale transizione verso l’utilizzo delle tecnologie digitali.

SOSTA GRATUITA IN PAUSA PRANZO, LE NUOVE DISPOSIZIONI PER IL PARCHEGGIO SU RIGHE BLU

La regolamentazione della sosta dalle ore 9 alle ore 19, inclusa quindi la pausa pranzo, verrà estesa progressivamente alle altre zone a righe blu della città. Le aree interessate dalle nuove disposizioni entreranno in vigore quando sarà completata la nuova segnaletica verticale, ora in fase di aggiornamento. La nuova segnaletica verticale sancisce infatti l’attivazione del provvedimento. Si precisa che le app Tap&Park e EasyPark funzionano autonomamente e indipendentemente dai codici riportati sui parcometri, anch’essi in fase di aggiornamento.

MEZZ’ORA DI PARCHEGGIO GRATUITO IN STRADE SENSIBILI

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale vi è la completa digitalizzazione dei sistemi di viabilità e del Piano sosta. Utilizzando l’app Tap&Park del Comune di Parma, in alcune vie sensibili, ovvero quelle strade in cui è prevista una durata massima della sosta per garantire la rotazione dei posti auto e dove non sono validi i permessi di sosta, sarà consentita una mezz’ora di parcheggio gratuito.

Le strade interessate sono: