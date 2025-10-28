Nuove sedute e fioriere in via Cavour, iniziata la posa oggi

Sono iniziati questa mattina in via Cavour i lavori per la posa di nuove sedute e fioriere nel centro storico di Parma. L’intervento, promosso dal Comune nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione urbana, punta a rendere il cuore della città più curato, accogliente e funzionale, migliorando la qualità dello spazio pubblico e l’esperienza di chi lo vive ogni giorno.

Le nuove installazioni, realizzate in accordo con gli esercizi commerciali della zona, mirano a valorizzare l’estetica delle vie del centro, favorendo al tempo stesso la socialità e la permanenza negli spazi condivisi. L’obiettivo è costruire una città più vivibile, capace di coniugare bellezza e funzionalità nel rispetto della sua identità storica.

“Questi interventi si inseriscono in un percorso più ampio di rigenerazione urbana che punta a restituire qualità, bellezza e funzionalità agli spazi del centro storico” – ha commentato Chiara Vernizzi, assessora alla Rigenerazione Urbana. – “Le nuove sedute e fioriere sono strumenti per rendere la città più accogliente, vivibile e attenta alle esigenze di chi la abita e la attraversa ogni giorno. Lavoriamo in dialogo con le attività commerciali e con il territorio, perché crediamo che la cura dello spazio pubblico sia una responsabilità condivisa e un’opportunità di crescita per tutta la comunità.”

Il progetto proseguirà nei prossimi giorni con la posa dei nuovi arredi in altre vie del centro, nell’ottica di un rinnovamento diffuso che unisce funzionalità, estetica e attenzione al benessere collettivo.