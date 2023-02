Nuovi assunti all’anagrafe per ridurre i tempi di attesa del rilascio delle carte di identità elettroniche

Al via il piano assunzioni del Comune, che prevede 212 unità a tempo determinato nel 2023. I primi sette dipendenti sono entrati in servizio in questi giorni e sono stati destinati al Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al Cittadino, un ottavo arriverà gli inizi di marzo.

Di questi, un’unità farà parte dell’ufficio Ufficio Relazioni con il Pubblico – Urp, mentre, nell’immediato, gli altri sei sono stati destinati allo sportello per il rilascio delle Carte di Identità Elettroniche, in modo da ridurre i tempi di attesa per la loro emissione.

I nuovi dipendenti sono stati accolti nei giorni scorsi dall’assessore al personale, Lorenzo Lavagetto, e, questa mattina, ha dato loro il benvenuto al Duc l’Assessore ai Servizi Demografici, Marco Bosi.

I nuovi assunti stanno seguendo un percorso di formazione sui servizi di sportello e di affiancamento ai colleghi che già emettono le Cie, in modo da essere istruiti sulle procedure di emissione.

Dal primo marzo saranno operativi i nuovi sportelli che permetteranno la riduzione dei tempi di rilascio delle carte, ampliando di fatto le disponibilità di appuntamento e consentendo di anticipare la prenotazione da parte degli utenti. Gli uffici hanno già iniziato a prendere contatti con gli utenti in lista di attesa per anticipare l’appuntamento, informandoli altresì delle procedure da seguire.