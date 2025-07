Nuovi codici Ateco, possibili correzioni per le imprese di Parma

La Camera di Commercio dell’Emilia informa che, a seguito dell’entrata in vigore della nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025, è stato completato l’aggiornamento automatico dei codici Ateco presenti nel Registro delle Imprese.

A partire dal 1° aprile 2025, tutte le imprese hanno ricevuto d’ufficio un nuovo codice Ateco, in conformità alla nuova classificazione approvata da Istat.

L’assegnazione è stata effettuata in base alle informazioni già presenti negli archivi camerali. È possibile verificare gratuitamente il nuovo codice Ateco scaricando una visura camerale dall’app Impresa.italia.it, disponibile su App Store e Google Play e dal sito ufficiale impresa.italia.it.

Se il codice assegnato non rappresenta correttamente l’attività dell’impresa, è possibile richiedere, in alcuni casi, una rettifica gratuita accedendo alla piattaforma dedicata: rettificaateco.registroimprese.it

Il servizio è attivo fino al 30 novembre 2025. La richiesta può essere presentata dal titolare (per le ditte individuali), dal legale rappresentante o da un soggetto delegato. Attenzione: ogni impresa può usufruire della rettifica una sola volta.

La Camera di Commercio precisa che l’aggiornamento automatico non coinvolge l’Agenzia delle Entrate. Nei casi in cui la rettifica online non sia disponibile, è necessario richiedere la variazione sia al Registro delle Imprese che all’Agenzia delle Entrate. Per evitare duplicazioni, si raccomanda di utilizzare la procedura della Comunicazione Unica d’Impresa, che consente di aggiornare entrambi gli archivi con un’unica pratica.