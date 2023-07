Nuovi contenitori stradali per il conferimento degli oli alimentari usati in città

Da lunedì 17 luglio verranno posati cinque nuovi contenitori stradali per la raccolta degli oli alimentari, che si vanno ad aggiungere alle undici postazioni già esistenti.

Le 5 nuove postazioni sono le seguenti:

• VIA TRAVERSETOLO (PARCHEGGIO ESSELUNGA) ;

• VIALE USBERTI (PARCHEGGIO ZONA CAMPUS CONAD)

• PIAZZALE BADALOCCHIO (PARCHEGGIO CONAD V.LE PIACENZA)

• VIA VESPUCCI (QUARTIERE COLOMBO)

• LARGO AGOSTO 1942 (PARCHEGGIO LIDL E AREA CAMPER)

I 5 nuovi punti si aggiungono agli 11 già presenti:

• BAGANZOLA: STRADA VECCHIA DI BAGANZOLA (F.TE CAPOLINEA BUS 6)

• CARIGNANO: VIA W. DON OLIVA ANGOLO VIA F. MASOLA

• CORCAGNANO: VIA C. MORA ANGOLO VIA C. PARENTI

• FOGNANO: VIA GANDHI (PARCO M. L. KING)

• MALANDRIANO: STRADA BASSA NUOVA (CHIESA DI SAN MARTINO)

• PANOCCHIA: STRADA BALDACCHINO (CONTIGUO AI CONTENITORI STRADALI)

• PORPORANO: VIA BODRIO (F.TE CIV.42)

• SAN PANCRAZIO: VIA VIETTA (F.TE FARMACIA S. FILIPPO NERI)

• SAN PROSPERO: VIA PENNISI (PARCHEGGIO)

• VICOFERTILE: VIA SAN GEMINIANO (IN PROSSIMITA’ DELLA ROTATORIA)

• VIGATTO: VIA A. SCHIANCHI ANGOLO VIA MARTINELLA

Inoltre, è sempre possibile conferire gli oli alimentari anche presso uno dei 5 Centri di Raccolta Comunali.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Gianluca Borghi, che ha dichiarato: “Continua l’impegno del Comune di Parma e di Iren per favorire una raccolta sempre più differenziata e puntuale. I risultati fino ad oggi raggiunti ci confortano e confermano l’impegno della cittadinanza in questo senso. Lo smaltimento degli oli alimentari usati rientra nelle azioni condivise a beneficio della comunità per una città attenta all’ambiente e impegnata nel rispettarlo”.