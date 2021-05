Nuovi orari estivi per il Punto Ambiente Iren di Strada S. Margherita

Il Punto Ambiente, dotato di ampio parcheggio e collegato con i mezzi pubblici, è lo sportello al quale i cittadini possono rivolgersi per avere informazioni sulle modalità della raccolta dei rifiuti, per ritirare il materiale di consumo necessario per effettuare una corretta differenziata, compresi contenitori e sacchi, e tanto materiale informativo come il rifiutologo, i calendari di conferimento rifiuti nelle varie zone della città, i sacchi per plastica e barattolame, quelli per l’organico con relativi bidoncini e i bidoni grigi o i sacchi microchippati (a seconda delle zone della città in cui si abita) per la raccolta indifferenziata. Sono anche disponibili brochure e spiegazioni in diverse lingue: italiano, inglese, francese, arabo e cinese.

Per gli abitanti del Centro Storico di Parma è attivo anche il negozio Store Iren di Via Dante, 6, dove – oltre a potere accedere alle migliori offerte luce e gas di Iren Mercato, ai prodotti e servizi innovativi e ai suggerimenti commerciali volti al risparmio energetico e a consumi più green, possono essere ritirati i sacchi per la raccolta dei rifiuti, compresi quelli con microchip per la raccolta dell’indifferenziato. Il negozio di Via Dante è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,30; il sabato dalle 9 alle 13 .