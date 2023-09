“Nuovi spazi Sonori”: un omaggio a Ligeti e Picasso nella chiesa dell’Abbazia di Valserena

Un omaggio a due pionieri dell’arte del Novecento, il compositore György Ligeti e il pittore Pablo Picasso, è al centro della seconda e ultima giornata di «Nuovi spazi Sonori – Instead of Separation, a Sense of Space», rassegna di musica d’avanguardia e sperimentazione a cura degli studenti del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, realizzata in collaborazione con CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione e con il sostegno di Fondazione Cariparma. Due gli appuntamenti che, venerdì 15 settembre, si susseguiranno nella chiesa dell’Abbazia di Valserena.

Alle 18.00, in occasione del centenario della nascita di György Ligeti, un inusuale concerto esplora un aspetto meno conosciuto del maestro ungherese, ossia la sua profonda connessione con la tradizione delle canzoni del folclore, unita alla sperimentazione avanguardista del Novecento. Il concerto dal titolo «La Song in Ligeti tra Folclore e Sperimentalismo» è a cura di Luca Sutto: ai brani di Ligeti si alterneranno composizioni originali, firmate dallo stesso Luca Sutto, da Francesca Soana, David Cavatorta e Alessandro Luci. Interpreti Nyeongeun Kwon (soprano), Victoria Vasquez e Anna Geremia (mezzosoprano), Carlo Manganaro (pianoforte).

Alle 19.30 seguirà lo spettacolo multimediale a cura di Eliana Cruz «The Newclazz Project: in viaggio con Picasso». A cinquant’anni dalla scomparsa di Pablo Picasso, alcune dei suoi dipinti sono stati trasposti in musica dall’ensemble “NewClazz”, formato da compositori e interpreti del Conservatorio di Parma. Verranno attraversati cronologicamente i vari periodi stilistici di Picasso con l’esecuzione di brani originali di Eliana Cruz, Lilia Aurora Carrillo Madrigal, Nicolás Ernesto Cortés Castillo, Michele Barbieri, Nicolò Sasso, Alice Cusi, Jacopo Arcuri, Francesca Soana. Durante il concerto verranno proiettati i dipinti per una fruizione sia sonora che visiva. In scena Erika Fumarola (flauto e ottavino), Marco Petrouchev (violoncello), Davide Minerva (chitarra), Camillo Maddonni (percussioni), Alice Cusi e Lilia Aurora Carrillo Madrigal (elettronica).

L’ingresso ai concerti è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione alla mail csac@unipr.it entro giovedì 14 settembre alle ore 12.00.