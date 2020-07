Dal 7 luglio 2020 è attivo sul Ponte Verdi sul Po di Roccabianca un nuovo autovelox, sempre nella stessa posizione del precedente, sempre con limite di velocità di 30 km/h.

In aggiunta al nuovo strumento, probabilmente a seguito dell’atto vandalico occorso (leggi), sono state installate anche telecamere in ingresso e in uscita dal ponte.

Tutte le strumentazioni sono di proprietà della Provincia di Cremona.