Quotidiano online di Parma

Firmato il rinnovo del contratto della sanità pubblica: più tutele, più diritti, più dignità per i lavoratori

La Cisl Fp celebra un risultato storico: dal 1° novembre aumenti in busta paga e nuove misure per valorizzare chi garantisce ogni giorno la salute dei cittadini

di AndreaMarsiletti2

Dopo mesi di confronto e trattative, il 27 ottobre 2025 è stato firmato all’Aran il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) del comparto sanità pubblica 2022–2024, un passo decisivo per il miglioramento delle condizioni di lavoro dei professionisti sanitari e per il rafforzamento del sistema pubblico.

Un risultato che la Cisl Fp definisce “un traguardo di responsabilità e visione”, frutto di un impegno costante a tutela dei lavoratori e della qualità del servizio sanitario nazionale.

“Questo contratto non è solo una vittoria sindacale – sottolinea Giovanni Oliva, segretario Cisl Fp Parma Piacenza – ma un segnale concreto di riconoscimento verso chi ogni giorno si prende cura dei cittadini, spesso in condizioni difficili e con grande senso del dovere.”

Le principali novità del nuovo Ccnl

Il rinnovo introduce numerose misure innovative e di tutela:

  • Incrementi salariali con arretrati e nuovi fondi contrattuali;
  • Indennità di pronto soccorso di 250 euro mensili, per chi lavora nei reparti d’emergenza;
  • Tutela legale e supporto psicologico per il personale vittima di aggressioni;
  • Più diritti per i turnisti, con esoneri notturni e pagamento degli straordinari anche per incarichi di funzione;
  • Formazione Ecm libera e garantita per tutti i dipendenti;
  • Nuove opportunità di carriera per sanitari e funzionari con laurea triennale;
  • Equiparazione retributiva tra ostetriche e infermieri;
  • Ferie solidali estese ai familiari;
  • Buono pasto per chi lavora in smart working, adeguando il contratto ai nuovi modelli organizzativi.
† La parabola delle foglie che si lasciano cadere [dal Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)

Dal mese di novembre scatteranno i primi aumenti in busta paga con i relativi arretrati.
Ma la Cisl Fp guarda già avanti: l’obiettivo è aprire quanto prima le trattative per il rinnovo 2025–2027, per continuare a rafforzare i diritti e la dignità del personale sanitario.

“Il risultato raggiunto è frutto di un lavoro instancabile che abbiamo portato avanti con determinazione e senso di responsabilità, a tutela dei lavoratori e della qualità del servizio sanitario nazionale. La salute pubblica merita attenzione – conclude Oliva – e chi lavora per garantirla merita rispetto, sicurezza e prospettive di crescita. La Cisl Fp continuerà a guidare questo percorso con determinazione.”

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies