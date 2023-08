Nuovo impianto sportivo a Moletolo: avviso per presentare suggerimenti al progetto definitivo 

È stato pubblicato al seguente link : https://www.comune.parma.it/it/novita/notizie/palestra-per-tutti l’avviso inerente il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo impianto sportivo in località Moletolo, Via Luigi Anedda, “Palestra per tutti”, finanziato con fondi PNRR M5C2 inv. 3.1 – Missione 5: “Inclusione e Coesione” Componente 2: “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” Investimento 3.1: “Sport e Inclusione Sociale” Cluster 1 Finanziato dalla Comunità Europea Next generation EU.

L’avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni sportive o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi operanti nell’ambito del Comune di Parma, per consentire loro di apportare osservazioni, contributi, suggerimenti e quant’altro che possano risultare utili per la realizzazione e/o gestione del nuovo impianto sportivo.

Il Comune di Parma, in sede di approvazione del progetto definitivo si riserva, infatti, di tenere conto degli eventuali contributi. C’è tempo, per presentarli, fino al prossimo 31 agosto, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: e.pedrelli@comune.parma.it