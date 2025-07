Nuovo nido d’infanzia nel quartiere Parma Mia: lavori a buon punto

Sono a buon punto i lavori per la realizzazione del nuovo nido d’infanzia, in via Indro Montanelli, nel quartiere Parma Mia. L’esecuzione dell’intervento sta infatti avvenendo nel rispetto del cronoprogramma. In particolare sono in dirittura di arrivo i lavori per la realizzazione della struttura. Il completamento dell’intervento è previsto per la fine di quest’anno, secondo le scadenze del PNRR.

Il nuovo nido d’infanzia è segnato da scelte progettuali all’avanguardia nel rispetto dei più avanzati standard di sostenibilità energetica ed ambientale, con 80 nuovi posti a disposizione delle bambine e dei bambini del quartiere e della città.

Il costo complessivo dell’opera è di quasi 4 milioni di euro, per la precisione 3.901.304 mila euro, finanziati in parte con fondi del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 4, componente 1 – Istruzione e ricerca. Investimento 1.1. Piano per nidi e scuole d’infanzia”) ed in parte, per 950 mila euro, con fondi propri del Comune di Parma, stanziati anche per far fronte all’incremento dei prezzi delle materie prime.

I lavori sono stati assegnati alla ditta AR.CO Lavori, Società cooperativa consortile nell’ambito degli accordi quadro stipulati dal Comune di Parma con Invitalia per l’affidamento dei lavori.

Il progetto del nuovo nido d’infanzia nasce dallo studio legato alle caratteristiche del luogo e dell’ambiente in cui è inserito. La parte esterna, su viale Montanelli, è costituita da una cortina muraria che segue il tracciato del viale e separa l’edificio dall’esterno. L’ingresso principale è collocato su viale Montanelli.

L’edificio è contraddistinto da un grande atrio polifunzionale, da due laboratori in dialogo con l’esterno, da quattro aule a cui si aggiungono gli spazi a disposizione del personale docente, la cucina, i locali tecnici ed un’ampia area verde.

Le aule sono dotate di una vetrata trasparente in dialogo con il giardino interno e di servizi igienici dedicati. La struttura è contrassegnata da un ampio atrio centrale per le attività comuni, con un tetto in legno all’avanguardia in tema di comfort acustico e termico. Grande importanza avranno i colori: ogni aula, l’atrio ed i laboratori saranno identificata da pavimenti e tinte parietali vivaci e variegate. Un’attenzione particolare è riservata alla parte a verde della struttura, ampia e modellata secondo le esigenze dei bambini, con l’inserimento di diverse essenze, frutto di uno studio particolare, nel rispetto del verde preesistente e con il ridisegno parziale della collina artificiale piantumata a nord.

Sostenibilità ambientale. L’edificio è pressoché autosufficiente dal punto di vista energetico, grazie ad una struttura estremamente prestazionale dal punto di vista termico e acustico. Sarà dotato di un impianto fotovoltaico di 60 kW e di tecnologie all’avanguardia per la climatizzazione. Il sistema di illuminazione si autoregola al variare dell’illuminazione naturale. Previsto anche un impianto di accumulo delle acque piovane a servizio dell’irrigazione, per mitigare l’uso delle risorse naturali e gli sprechi.

“Si tratta di un cantiere di grande rilevanza, perché insedia una importante funzione sociale in una delle zone urbane di più recente espansione. Costruire un asilo nido è di per sé un obiettivo a grande valenza sociale ed educativa, noi ne stiamo realizzando due, a testimonianza del fatto che questa amministrazione ha una visione strategica dei servizi educativi e dei luoghi in cui si sviluppano. La grande attenzione per la sostenibilità energetica, per la qualità dei materiali, per funzionalità degli spazi farà di questo edificio un fiore all’occhiello del patrimonio cittadino. Ringrazio le figure tecniche che supportano l’amministrazione e in particolare l’ufficio dei Lavori Pubblici, il Dirigente e la Responsabile del Progetto: senza la loro quotidiana dedizione non potremmo far avanzare i molteplici progetti sui quali siamo impegnati’’ commenta Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità.

“Questo nuovo nido d’infanzia rappresenta un ulteriore passo importante nel rafforzamento dei servizi educativi in città. L’Amministrazione comunale è impegnata a rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie, garantendo spazi adeguati, sostenibili e pensati per favorire il benessere e lo sviluppo dei più piccoli. Investire in strutture di qualità significa investire nel futuro della nostra comunità, per una città che sia sempre più in grado di essere accogliente e ospitale” commenta Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi Educativi e Transizione Digitale.