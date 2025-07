Nuovo parcheggio a servizio dell’Anna Frank e sistemazione dello stradello Bassani

Partiranno nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione delle aree viabilistiche esterne all’Anna Frank ed alla nuova scuola dell’infanzia Sergio Neri, parte dell’Istituto Comprensivo Ferrari. Rientrano nel quadro dei progetti “Scuole sicure e sostenibili” relativi al Paes – Piano di azione per l’energia sostenibile.

L’intervento è a cura di Parma Infrasrutture Spa, con costi pari a 350mila euro.

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione per la messa in sicurezza delle strutture scolastiche di propria competenze con investimenti cospicui per accrescerne la funzionalità e migliorarne la viabilità accessoria.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco De Vanna, ha sottolineato: “Questo intervento completa il disegno di rigenerazione e rifunzionalizzazione di questo rilevante sito educativo che è in realtà un vero e proprio comparto urbano, immerso nel verde, bello, accogliente e adeguato alle esigenze dei bambini e, più in particolare in questo caso, delle famiglie e delle persone che lavorano al servizio della scuola”.

L’Assessora ai Servizi Educativi, Caterina Bonetti, ha rimarcato: “I lavori nelle aree di servizio della scuola Anna Frank rappresentano un investimento importante per la scuola e per il quartiere, migliorando la fruibilità dell’area e la sua sicurezza stradale, che rappresenta un importante obiettivo per la vivibilità degli spazi di prossimità delle scuole a beneficio dei bambini e delle loro famiglie”.

Descrizione Generale

L’intervento prevede la sistemazione della viabilità esistente, funzionale all’Anna Frank e alla scuola di infanzia Sergio Neri, per rendere l’area maggiormente sicura e fruibile dagli utenti del plesso scolastico, con soluzioni tecniche e organizzative degli spazi viabilistici a garanzia di una maggiore sicurezza delle fasce di utenza debole.

La riqualificazione e sistemazione dell’area viabilistica su Via Pini, oggi impiegata come attesa autobus per gli utenti scolastici, e dello stradello Bassani comporta il miglioramento complessivo dei flussi veicolari, l’incremento consistente di posti auto riservati ai docenti e utenti. Verrà sistemato il manto stradale di stradello Bassani con la realizzazione di una mini rotatoria terminale per garantire l’inversione dei mezzi e la realizzazione di un ampio parcheggio a doppia corsia lungo Via Pini. A tutela dell’utenza debole sarà inoltre realizzata un’ampia banchina di attesa autobus rialzata lungo via Pini. Sarà collegata direttamente al percorso pedonale protetto già costruito lungo via Bassani. Prevista, inoltre, la sistemazione e l’adeguamento dei sotto servizi esistenti riguardanti il deflusso delle acque piovane, la realizzazione di cavidotti e l’installazione di pali di illuminazione pubblica. A questo si aggiungono il tracciamento della nuova segnaletica orizzontale, il rifacimento e la sistemazione delle recinzioni esterne e la posa di nuovi cancelli carrabili e pedonali lungo Via Pini.

Area esterna verso Via Pini – Nell’ampio spazio verso via Pini sarà demolita la banchina rialzata per attesa bus con il rifacimento del sottofondo stradale e la realizzazione di una nuova area. Verranno realizzati percorsi pedonali rialzati con pavimentazione in asfalto a lato di via Pini in continuazione dei marciapiedi esistenti nell’area. Il nuovo parcheggio sarà a due corsie e sarà contrassegnato da una banchina rialzata per attesa autobus in posizione limitrofa allo stradello Bassani e la realizzazione nuovo impianto di illuminazione.

Stradello A. Bassani – Verrà sistemata la segnaletica orizzontale, con interventi di miglioramento del fondo stradale. Sarà eliminata la sbarra oggi presente in fondo allo stradello verso via Pini e sarà sostituita con un nuovo cancello. A lato del cancello sarà realizzato anche nuovo cancello pedonale per l’accessibilità al nuovo percorso ciclabile. Previsto anche un nuovo impianto di illuminazione.