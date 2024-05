Nuovo Piano Sosta del Comune: le modifiche entrano vigore in due diversi momenti 

Infomobility, a seguito dei numerosi articoli apparsi sulla stampa, precisa che in seguito all’approvazione del nuovo Piano Sosta del Comune di Parma, le modifiche introdotte entreranno in vigore in due distinti momenti.

Dal 1 maggio 2024 sono entrate in vigore le novità riguardanti l’introduzione del ravvedimento operoso, le modalità di fruizione dei permessi di sosta e transito per residenti, la riduzione della tariffa per artigiani e aziende di distribuzione merci e l’utilizzo dei permessi AAA per auto elettriche e plugin, i cui titolari sono stati avvisati con una specifica comunicazione via email.

Nel corso dell’estate 2024, invece, partiranno i lavori per l’aggiornamento della segnaletica verticale e orizzontale necessari per l’istituzione delle nuove zone a righe blu, con le relative novità del Piano, e quelle bianche e blu, riservate ai residenti. Queste introduzioni al Piano Sosta saranno quindi efficaci nel momento in cui i lavori saranno terminati e verranno opportunamente comunicate alla cittadinanza.

Per ciò che riguarda il ravvedimento operoso, una delle innovazioni più significative introdotte, si precisa che consentirà a coloro che varcheranno senza autorizzazione le videocamere di accesso alle ZTL di non pagare la prevista sanzione. Il ravvedimento operoso è attivabile online dall’area riservata del sito web di Infomobility (alla voce “permessi ZTL”) o sulla app Tap&Park (alla voce “ZTL”) entro le 23.59 del giorno successivo al passaggio irregolare. In questo modo non sarà erogata la sanzione di 83 euro, a cui si aggiungono le spese di notifica, ma vengono addebitate soltanto le spese amministrative pari a 15 euro.

Si ricorda inoltre che tutte le comunicazioni del Piano Sosta saranno consultabili sul portale di Infomobility.